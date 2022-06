FOLIGNO - Quintana e mondo dell’equitazione in lutto. A 90 anni s’è spento Roberto Valentini, per tutti “Slim” uomo che dagli anni Cinquanta è stato protagonista con i suoi cavalli della Giostra della Quintana di Foligno, della Giostra di Ascoli e di Servigliano, solo per citarne alcune.

