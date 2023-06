ASCOLI - Sono momenti difficili per il cavaliere folignate Luca Innocenzi che ad Ascoli difende i colori del sestiere di Porta Solestà. Da quanto si apprende, infatti, è tra i cinque denunciati a seguito della rissa che si è scatenata domenica scorsa al campo dei giochi durante la disputa delle prove ufficiali della Quintana di Foligno. È stato il Tgr di Rai 3 Umbria, ieri, a dare la notizia che il cavaliere del rione Cassero fa parte dei cinque già identificati dalla polizia e deferiti all’autorità giudiziaria. Ora rischia il Daspo.

Sono state le immagini dei servizi di videosorveglianza a permettere di individuare le prime cinque persone coinvolte nei tafferugli, subito deferiti alla Procura della Repubblica di Spoleto. Le indagini da parte degli uomini del commissariato di Foligno continuano per identificare almeno altre cinque persone, così come era stato scritto nel comunicato ufficiale diffuso ieri, che hanno preso parte alla rissa. Innocenzi, comprensibilmente turbato dalla vicenda, preferisce non parlare e mantiene la linea del silenzio.

Le indagini



Parallelamente alle indagini della polizia umbra, sarebbe pronta a muoversi anche la giustizia paliesca. Il priore del Morlupo, Andrea Batori, i cui rionali sono rimasti coinvolti nella colluttazione di domenica, ha inviato una pec all’Ente Giostra in cui chiede una pronuncia sull’accaduto. possbilmente prima della Giostra del 17 giugno, da parte della Commissione di giustizia e disciplina.

Innocenzi, tra l’altro, era stato il più veloce nelle prove ed aveva potute scegliere la posizione di partenza, optando ovviamente per la prima. Ecco l’ordine: Cassero (Luca Innocenzi), Giotti (Massimo Gubbini), Morlupo (Alessandro Candelori), Badia (Lorenzo Melosso), Contrastanga (Daniele Scarponi), Pugilli (Nicholas Lionetti), Ammanniti (Mattia Zannori), La Mora (Luca Morosini), Spada (Tommaso Finestra), Croce Bianca (Pierluigi Chicchini).