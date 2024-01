FOLIGNANO - Duemila euro, una tantum, per ogni azienda che assume una persona disoccupata, residente nel territorio del Comune di Folignano: si rinnova anche nel 2024 il contributo comunale a sostegno dell'occupazione. Le imprese potranno beneficiare di un contributo che arriva fino 2.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi. La misura è attiva da tempo.

I numeri

Il bilancio del progetto messo in campo dall’amministrazione per favorire l'occupazione è notevole: 57 i folignanesi assunti con il progetto, 104.075 euro la somma complessiva spesa dall'amministrazione comunale per il sostegno alle assunzioni. «Riteniamo sia davvero importante fornire un sostegno all'occupazione con iniziative come queste – afferma il sindaco di Folignano, Matteo Terrani -. Abbiamo rinnovato un progetto che nel corso degli anni ha agevolato l’assunzione di molti concittadini disoccupati». I lavoratori per i quali si richiede il contributo devono risultare regolarmente residenti nel Comune di Folignano da almeno 12 mesi dalla data di richiesta del contributo e iscritti nell’apposita sezione “Progetto Folignano Lavoro” all’interno del sito istituzionale del Comune e devono aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) presso il Centro dell’impiego competente. Possono accedere al contributo comunale le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede legale o operativa nel territorio delle province di Ascoli, Fermo o Teramo, operanti nei settori dell’industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi (con esclusione dei datori di lavoro domestico), che attivino, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando e l'esaurimento del fondo, con cittadini residenti nel territorio del Comune di Folignano, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%.

Il contributo

Per ogni assunzione di una persona residente nel territorio del Comune di Folignano che viene effettuata a tempo indeterminato a tempo pieno, a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi a tempo pieno, l'entità del contributo previsto dall’amministrazione è pari a 2.000 euro. I contributi erogati in base a tale avviso vengono ridotti proporzionalmente nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia full time ma soltanto a tempo parziale. Per avere maggiori dettagli su questa misura è possibile contattare gli uffici comunali di Folignano. Sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.folignano.ap.it sono scaricabili le domande per accedere al contributo in questione.