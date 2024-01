ASCOLI - La carica dei 100 tirocini sociali, su input di Palazzo Arengo, si completerà entro febbraio (attualmente sono 70 quelli attivi, cui si aggiungono altri 17 appena sbloccati), mentre poi, in proiezione, un altro centinaio di persone fragili, senza lavoro e in situazioni di difficoltà economiche o con disabilità, potranno andare a completare il quadro entro dicembre 2025.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Un restyling poco romantico ad Ascoli: via delle Stelle è nel mirino

Uno scenario eloquente, dunque, di come sia necessario ricorrere a questa forma di rete sociale per proteggere tanti cittadini in condizioni di estrema fragilità e povertà – lasciando loro uno spiraglio per un reinserimento lavorativo. La formula dei tirocini sociali messa in campo dall’amministrazione comunale, sotto il coordinamento del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, diventa, dunque, un passaggio tanto obbligato quanto importante per tenere a galla e reintegrare numerosi nuclei familiari attraverso attività da svolgere in enti, associazioni e imprese della città e con un sostegno di 400 euro mensili per un periodo che può variare da 6 a 24 mesi.

I primi 100 tirocini

«Attualmente – spiega Brugni – abbiamo attivato 70 tirocini, ma entro un mese arriveremo a 100. Questo grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale pari a 900mila euro complessivi. Ma proseguiremo su questa linea fino al 31 dicembre 2025 e potremo arrivare da un minimo di 117 a un massimo di 235 tirocini avviati. Dipenderà dalla durata degli stessi, considerando che ogni tirocinio sociale può andare da 6 a 24 mesi. Attraverso i fondi disponibili ora puntiamo su questo importante canale per aiutare tutte quelle persone fragili, con disabilità o disagi economici importanti, reinserendole in un percorso lavorativo, con un sostegno di 400 euro al mese per 24 ore settimanali all’interno di enti, associazioni e imprese che si sono rese disponibili ad accogliere questi cittadini in difficoltà. Questi tirocini serviranno soprattutto per far sì che molte persone possano avere un’opportunità».

I beneficiari

A beneficiare della possibilità di seguire un tirocinio sociale tra quelli che l’Arengo sta mettendo in campo insieme all’Ambito sociale di riferimento, saranno quindi persone con fragilità sia fisiche che economiche e che sono già prese in carico o saranno prese in carico dagli assistenti sociali del Comune per l’individuazione di un possibile percorso lavorativo nei soggetti ospitanti disponibili. Il progetto ha preso il via nello scorso novembre con i primi 30 tirocini sociali per poi andare gradualmente ad incrementare il numero di persone coinvolte. Si possono accogliere tirocinanti in imprese, enti come ad esempio lo stesso Comune di Ascoli o l’Azienda sanitaria, associazioni e cooperative per 2.260 ore complessive.