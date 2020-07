Giù dal balcone al secondo piano, muore una donna vicino alla stazione di Porto d'Ascoli

SAN BENEDETTO - A Porto d’Ascoli è morta una donna di 70 anni di origini venezuelane. Il decesso è avvenuto in seguito ad una caduta dal balcone della propria abitazione che si trova al secondo piano. È accaduto nei pressi della stazione ferroviaria, nell’area di via Turati. L’impatto con il terreno non le ha purtroppo lasciato scampo.





La centrale del 118, allertata da alcuni residenti della zona, ha inviato sul posto un’ambulanza e allertato l’elisoccorso ma Icaro, l’eliambulanza di stanza all’ospedale regionale di Ancona, non si è neppure levato in volo dal momento che il decesso è sopraggiunto poco dopo l’arrivo dei primi operatori sanitari che si sono dovuti arrendere a constatare la morte della settantenne. I carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli che si trova, tra l’altro, a pochissima distanza dal luogo della tragedia, sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un suicidio dal momento che la donna aveva avuto, in passato, dei problemi che potrebbero far presagire ad un atto volontario. © RIPRODUZIONE RISERVATA