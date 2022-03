Nuovi loculi, vendite aperte dopo il via libera al progetto. Ecco come fare domanda

CUPRA MARITTIMA - Cimitero comunale, approvato il progetto che prevede la realizzazione di nuovi loculi, il numero dipenderà dalle richieste, e la ristrutturazione di alcune parti che necessitano l’intervento.

«Il progetto inerente il cimitero comunale è stato approvato dalla Giunta comunale – fa sapere il primo cittadino di Cupra Marittima Alessio Piersimoni – L’intervento prevede la realizzazione di nuovi loculi, numero massimo 300 posti, ma questo dipenderà dalle domande che perverranno in Comune nei prossimi giorni. Il progetto approvato prevede anche la ristrutturazione di alcune parti usurate dal tempo ».

Gli interessati possono presentare la domanda di concessione entro il 15 aprile prossimo, utilizzando l’apposito modulo che può essere ritirato nella portineria del Comune oppure scaricato direttamente dal sito internet dell’ente. Tutta la documentazione richiesta potrà essere consegnata sia a mano presso il protocollo, sia per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.cupramarittima@emarche.it, oppure per posta ordinaria. Chi ha già presentato la propria istanza prima del 17 febbraio scorso è inoltre invitato a presentare la nuova domanda.

La concessione ha una durata di 60 anni. Per l’individuazione degli assegnatari, in caso di ridotta disponibilità di loculi rispetto alle richieste pervenute, gli Uffici preposti terranno conto dell’età anagrafica dei richiedenti, mentre per quanto riguarda l’individuazione dell’ordine di scelta, si procederà attraverso un sorteggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA