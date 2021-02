Furbetti dei vaccini Covid? I Nas sequestrano i registri delle somministrazioni di inizio gennaio

ASCOLI - Furbetti dei vaccini Covid? I carabinieri del Nas hanno sequestrato la documentazione riguardante la somministrazione dei vaccini anti Covid 19 avvenuta il 2 e il 3 gennaio scorsi nell'Area vasta 5 di Ascoli. L'operazione è giunta a seguito delle polemiche sollevate dalla lettera dell'Ordine dei medici alla direzione

dell'Area vasta in cui venicano segnalate «plurime segnalazioni riguardo la somministrazione del vaccino a soggetti non rientranti fra le categorie prioritarie, come lo sono i sanitari a contatto diretto con pazienti». Nel mirino erano finiti soprattutto alcuni dipendenti dell'area amministrativa.

Ultimo aggiornamento: 15:49

