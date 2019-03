Gli arabi investono 40 milioni e assumono 150 persone per una centrale energetica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Sottoscritta una dichiarazione di intenti tra World Wide Hydrogen Inc., Coop Clean Energy, il Comune di Comunanza e il Consorzio Bacino Imbrifero del Tronto per lo sviluppo dell’efficientamento energetico attraverso la micro cogenerazione ad altissima efficienza nel territorio comunanzese. L’accordo, firmato dal presidente di WWH Sinan Al Abbawi, il presidente di Clean Energy Biagio Maurizio Peluso, il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni, prevede un investimento di 40 milioni di euro nel campo energetico, con più di 150 nuovi posti di lavoro, senza contare l’indotto. Una sinergia tra la World Wide Hydrogen, che ha in progetto la realizzazione di un opificio industriale nel territorio di Comunanza per la produzione in serie di apparati di cogenerazione termica/elettrica per uso residenziale.