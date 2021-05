Abusi edilizi vicino al fiume, scattano tre denunce e le demolizioni, blitz dei carabinieri forestali

COMUNANZA - I carabinieri forestali di Comunanza hanno denunciato tre proprietari di due strutture realizzate abusivamente, vale a dire prive di alcun titolo autorizzativo. I due abusi edilizi, una tettoia e un annesso di circa 30 mq, che venivano utilizzati per la lavorazione di prodotti “apistici”, sono stati oggetto di ordinanza di demolizione del Comune di Comunanza dopo l’intervento dei carabinieri forestali. Le indagini hanno evidenziato che il sito oggetto di abusi edilizi è sottoposto a tutela paesaggistica, in quanto all’interno della fascia di rispetto dei 150 mt del fiume Aso (ex Legge Galasso). Attualmente l’annesso adibito a laboratorio è stato demolito, ripristinando l’originario stato dei luoghi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA