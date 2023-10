MONTEPRANDONE Rispetto dei limiti di velocità, rispetto dell’ambiente. Controlli ad ampio raggio sulle strade di Monteprandone, grazie al tradizionale lavoro della polizia locale e, novità, dell’opera svolta dalle guardie zoofile. Ma andiamo con ordine, partendo col dire che prosegue la campagna di monitoraggi con autovelox, mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza stradale.



Le date



Nel mese di ottobre, la polizia locale posiziona l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie del territorio. Ecco i dettagli. Si parte proprio oggi (sabato 7) dalle 14 alle 18: controllo lungo la via Salaria, zona contrada San Donato. Mentre giovedì 12, dalle 14 alle 18, gli agenti monitoreranno via San Giacomo. Arriviamo così a venerdì 20, quando, dalle ore 14 alle 18, l’occhio elettronico verrà puntato su via Scopa: trafficatissima area industriale di Centobuchi. Per finire: sabato 28 ottobre, dalle 14 alle 18, autovelox in contrada Sant’Anna. Ora veniamo alla novità, annunciata così dal sindaco Sergio Loggi: «La tutela e la salvaguardia dell’ambiente sono state sin dall’inizio tra le priorità dell’amministrazione comunale. L’attenzione all’ambiente, il decoro urbano lo smantellamento di discariche abusive e altre azioni sono state e sono la conferma dell’importanza che ha l’ambiente affinché tutti i cittadini possano vivere in territorio sano privo di rischi». Con questa premessa, il primo cittadino annuncia di aver stipulato una convenzione con le guardie zoofile dell’associazione di volontariato “Era Ambiente Giano Ap Odv”.



I protettori dell’ambiente



«Con una quotidiana attività di controllo e prevenzione in materia di sicurezza ambientale sul territorio - sottolinea Loggi - i volontari saranno a supporto del personale del nostro Comune». Nel dettaglio: la convenzione prevede che, in caso di accertamenti e violazioni ambientali, le guardie volontarie (identificabili dalla loro divisa) possano redigere autonomamente i verbali, inviando poi tutto alla polizia locale, per gli ulteriori accertamenti. Per cogliere questo risultato si sono impegnati il comandante della Municipale, Eugenio Vendrame, ed il consigliere comunale delegato all’ambiente: Sergio Calvaresi.