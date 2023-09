Coda in A14 tra Grottammare e Pedaso, veicolo in avaria. E stasera ripartono i cantieri. Ecco quando i lavori interesseranno la galleria

Puntuale come un orologio svizzero arriva la coda sul tratto dell'autostrada A14, Grottammare-Pedaso, che oggi riapre i cantieri dopo la pausa estiva. è bastato un veicolo in avaria per innescare dopo le 14.30 una fila lunga 2 km.

Cantieri riaperti da stasera

In realtà i cantieri riapriranno ufficialmente dalle 22 di stasera, 12 settembre 2023. I lavori riguardano il piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia sulle principali infrastrutture del tratto marchigiano e abruzzese della A14 Bologna – Taranto. In questa nuova fase le lavorazioni previste riguarderanno il tracciato Pedaso-Vasto Sud con una nuova sospensione dal 27 ottobre al 6 novembre in occasione della festività di Ognissanti.

La galleria

Dal 25 settembre, però, i lavori si concentreranno nella galleria di Pedaso. Nelle fasce orarie con flussi più intensi potrà inoltre essere attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con flusso prevalente. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata.