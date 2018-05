Troppi incidenti stradali Autovelox in zona industriale Summit della polizia locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’installazione degli autovelox mobili sull’asse attrezzato, in zona industriale ad Ascoli. È previsto nei prossimi giorni, infatti, il confronto tra i vertici di Piceno Consind, ente proprietario della sede stradale in questione, e il comando dei vigili urbani proprio per definire e pianificare, dopo una risposta ufficiale della prefettura, l’attivazione di rilevatori elettronici della velocità in maniera programmata ma non in pianta stabile. Quindi, velomatic o autovelox mobili che dovrebbero rappresentare un deterrente per l’alta velocità e, quindi, per scongiurare ulteriori incidenti stradali. Del resto, traffico, velocità e inquinamento rappresentano criticità da affrontare proprio nella zona est della città. Perché proprio su quella parte grava gran parte dei flussi veicolari a fronte di un baricentro cittadino sempre più sbilanciato in tal senso.