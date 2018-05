Allarme amianto in tribunale Visite mediche a magistrati e personale interno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Allarme amianto al tribunale di Ascoli dopo che nell’archivio del palazzo di giustizia dove sono custoditi 4 milioni di fascicoli sono state trovate tracce del materiale pericoloso. I fascicoli non possono più essere consultati ma prima della scoperta erano stati utilizzati per proseguire le varie inchieste e per i processi. Per questo motivo magistrati e dipendenti del tribunale dovranno sottoporsi ad una serie di controlli per verificare eventuali danni dovuti al contatto con la sostanza nociva. L’archivio era stato chiuso alcuni mesi fa e il presidente Cirillo chiese l’intervento dei tecnici della Asl che, dopo una serie di controlli, rilevarono la presenza di amianto e vietarono l’ingresso nell’archivio sia ai dipendenti e sia al pubblico. Già allora venne immediatamente attivata la procedura per arrivare allo smaltimento del materiale ma l’iter burocratico appare comunque abbastanza complesso visto che non è stato ancora stabilito se il costo della bonifica debba essere a carico del ministero o di altri.