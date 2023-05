ASCOLI - Saranno quasi 120 ballerini a calcare il palco del teatro Ventidio Basso, per quello che viene definito come tra i più impegnativi lavori di danza realizzati negli ultimi tempi con talenti locali. Parliamo di “C’era una volta il Piccolo Principe”, tratto dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry che, seguendo la storia del famoso libro, si avvale di innovazioni e musiche sorprendenti, molte delle quali firmate dal leggendario Hans Zimmer. Accadrà la sera di giovedì 1 giugno e sarà lo spettacolo di fine anno della scuola Luci sulla Danza la cui insegnante e coreografa è Lucilla Seghetti.

APPROFONDIMENTI LA RICONVERSIONE Disco verde del governo, dopo 13 anni di attesa si sblocca la prima bonifica dell'area della ex Sgl Carbon ad Ascoli





La serata, oltre a mettere in campo tutti gli allievi dei laboratori attivi nell’Ascolano – Castignano, Offida, Montato Marche, Montefiore dell’Aso e San Benedetto - avrà una finlità sociale visto che l’incasso sarà devoluto all’Ail di Ascoli, intitolata ad Alessandro Troiani. L’appuntamento rientra nell’attività di “Luci sulla Danza” e della sua maestra, attiva dal 1986, sempre pronta a scommettere ed investire su giovani professionisti.

In palcoscenico, potremo ammirare l’ultima sorprendente scoperta di Lucilla Seghetti, il diciassettenne di Offida Riccardo Vesperini che, poco più di un mese fa è stato sotto i riflettori del teatro ascolano come uno dei protagonisti dello spettacolo dedicato alle più belle colonne sonore intitolato “Ascoli e il Cinema”, al fianco di artisti del calibro di Antonella Ruggiero e di Giammarco Carroccia. Dopo il debutto al Ventidio Basso del 1 giugno, “C’era una volta il Piccolo Principe” verrà allestito in molte location della provincia in tutto il mese di giugno. Circuiterà soprattutto nei luoghi dove ci sono le sedi della scuola, ma anche all’interno di rassegne dedicate alla danza con palcoscenici all’aperto, come a Rotella. Ad aiutare Lucilla Seghetti nell’allestimento dello spettacolo ci saranno due assistenti storiche di Luci sulla Danza, come Sara Armandi e Francesca Marchetti, che avranno non poco da fare visto l’esercito di giovani e giovanissimi talenti coinvolti.