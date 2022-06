Premio in ricordo di Adele Cappelli alle migliori tesi di laurea: ecco a chi è rivolto il bando

ASCOLI - Non termineranno il talento e l’amore riguardanti il mondo dell’arte che vanta il territorio, che da sempre caratterizzavano la vita e l’operato di Adele Cappelli, docente, esperta e critica d’arte, prematuramente scomparsa nel 2021.



Dopo averle voluto intitolare la galleria della scuola, l’Accademia di Belle Arti di Urbino, che per tanti anni l’ha vista come insegnane di pedagogia e didattica dell’arte, ora è pronta a dedicarle qualcosa di ancora più importante. Infatti, tra poche settimane e in collaborazione con l’Arengo verrà istituito un premio di laurea alla sua memoria. La decisione è stata presa perché, al di là dell’importanza indiscussa della figura di questa straordinaria donna ascolana, aveva il dono e la passione di scommettere sulle qualità dei giovani. Si tratta di un bando per il conferimento di un premio per tesi di laurea rivolto a laureati del Corso di laurea in Disegno industriale e ambientale della “Scuola di architettura e design”con sede di Ascoli; coloro che hanno conseguito il titolo di studio presso la sede universitaria di Ascoli.

Laureati con punteggio non inferiore a 105/110, le cui tesi è stata discussa tra l’anno accademico 2019/20 e 2020/21 e che non abbiano già ricevuto a qualunque titolo premi per la medesima tesi, oltre al fatto che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. «Sono molto felice di questa decisione, perché dimostra di riconoscere il valore e la qualità di Adele» afferma Gigi Silvestri, il marito della ricercatrice, insegnante e curatrice di mostre, che sta mettendo a punto tante iniziative dedicate alla sua adorata metà. La prima, iniziata da pochissimo, si svolge al chiostro di San Francesco e ogni domenica pomeriggio permette ad artisti di pittura e scultura di esprimersi liberamente dal vivo, in un luogo storico di enorme spessore e di confrontarsi espressivamente con gli altri.

«Organizzare questa piccola Montmartre ha un significato sentimentale, perché voleva farla lei» confessa Silvestri, sottolineando un aspetto che lei amava molto, e cioè che l’arte debba essere realizzata tra la gente. Il premio, che sarà ufficializzato entro il mese di giugno con un appuntamento pubblico, sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione preposta, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo l’originalità , il rigore scientifico e metodologico, la riflessione teorica del progetto, la rilevanza della tesi rispetto a uno dei seguenti temi: sperimentazione didattica e pedagogia del design e dell’arte, cultura e storia dell’arte e del design, le tendenze contemporanee della ricerca artistica e del design, comunicazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e territoriale, sostenibilità ambientale e economia circolare.



Il premio di laurea ammonta a mille euro e consentirà di far perpetuare quel rapporto speciale che Adele Cappelli aveva con i ragazzi, gli stessi allievi che le tributavano fragorosi applausi al termine di ogni lezione effettuata.

