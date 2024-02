ASCOLI Nel cuore della città la festa continua. Non si esaurisce il programma varato dal sindaco Marco Fioravanti, finalizzato ad offrire occasioni di divertimento e condivisione. Dopo l’ottimo risultato ottenuto dai veglioni carnascialeschi all’aperto, che hanno permesso di riempire piazza del Popolo con persone di tutte le età, il salotto cittadino è pronto a trasformarsi di nuovo in una discoteca all’aperto. Accadrà la sera del 13 aprile, quando gli stessi protagonisti sul palco del mega-party “Ulla” vivacizzeranno di nuovo l’area di fronte a Palazzo dei Capitani.

Passione rossa

L’obiettivo, supportato dalla frequente offerta di eventi di grande impatto mediatico e visivo, come quello rappresentato da “Red Emotion”, l’iniziativa in corso organizzata dal prestigioso Ferrari Club Italia, è rendere sempre più la piazza degli ascolani elemento di socializzazione, fulcro della vita del territorio. Un’esigenza che gli amministratori, in particolare il primo cittadino e l’assessore agli eventi Monia Vallesi, sentono necessaria. La festa che si svolgerà tra circa un mese e mezzo si spera possa essere più partecipata rispetto agli eventi che ebbero luogo del 2023, sempre rispettando il piano sicurezza che sarà definito durante una riunione con rappresentanti della Prefettura, della Questura e dell’Arengo.

Le proposte

Il nuovo appuntamento danzante, concepito dall’amministrazione anche per sostenere i locali dediti alla ristorazione del centro storico, sarà caratterizzato da successi dance che furoreggiavano negli anni Ottanta e Novanta. L’iniziativa è stata nuovamente affidata alla società di San Benedetto Event, con la collaborazione dei ragazzi che compongono lo staff dell’associazione cittadina Ap Events. Alla scaletta della serata sarà coinvolto anche un dee jay ascolano che sta affermandosi a livello nazionale, Federico Civilotti, già al fianco di Marco Baldini nel team della sua trasmissione radiofonica “Radio Birichina”. L’evento sarà ad ingresso libero e permetterà ad un team collaudato di dee jay di trasformare il salotto di Ascoli in una enorme sala da ballo del passato, una location che potrà comunque contare sulla presenza di adeguati servizi igienici e un numero considerevole di addetti alla security, affinché sia garantita la tutela dell’ordine.