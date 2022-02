Multa salata dei carabinieri ad un esercente perché privo del green pass

ASCOLI - I carabinieri hanno messo in atto nelle ultime ore un servizio di prevenzione a largo raggio che ha interessato tutto il territorio provinciale, in particolare mirato a prevenire il fenomeno dei furti in appartamento.

Sono state controllate 20 persone (numerose con precedenti penali e di polizia), oltre 150 auto; sono state elevate 20 sanzioni al codice della strada, con cinque vetture sequestrate perché risultate prive di copertura assicurativa. Una trentina gli esercizi pubblici controllati; in uno di questi, ad Ascoli, il titolare è stato trovato sprovvisto di green pass e per questo multato. Durante i controlli sono stati rivenuti e sequestrati anche alcuni grammi di cocaina a due soggetti, segnalati alla Prefettura come assuntori.

