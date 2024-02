ASCOLI Ci saranno almeno quattro nuovi soci della Fondazione Carisap. Ma potrebbero essere di più, fino ad un massimo di dieci, che andranno a rimpinguare la compagine sociale il prossimo 8 marzo, giorno in cui il presidente Maurizio Frascarelli ha convocato l’assemblea. E dieci sono anche i candidati che, adesso, dovranno fare i conti con il raggiungimento del quorum. I soci sono chiamati a scegliere tra Leo Bollettini, Angelo Marco Barioglio, Roberto Camaiani, Andrea Corradetti, Gianluca D’Oria, Alberto Forlini, Walter Gibellieri, Paolo Negroni, Emidio Pipponzi ed Egisto Virgili.

La scelta

Tra questi, dovranno esserne scelti obbligatoriamente quattro per poter consentire di raggiungere il numero minimo di soci previsto dalla statuto. Oltre a questo, ci saranno ulteriori elezioni per completare gli organi direttivi della Fondazione. Si dovranno poi eleggere i due componenti del collegio di presidenza. Si dovrà procedere alla sostiztuzione di Gianluca D’Oria il cui mandato da socio è scaduto ed è tornato in corsa per essere rinnovato. Inoltre, si dovrà individuare anche il sostituto di Paolino Teodori dopo che nelle scorse settimane gli è stato revocato l’incarico. Una decisione, questa, che per certi verso può essere considerata come una conseguenza del braccio di ferro dello scorso autunno con la sfiducia del consiglio di amministrazione e la nomina di un nuovo presidente e di un nuovo cda.

Le nomine

Decisiva per gli equilibri interni sarà anche la nomina dei due nuovi componenti dell’Organo di indirizzo: in corsa ci sono il presidente della Bottega del Terzo settore, Roberto Paoletti, Marco Mariotti e Paolino Teodori. Insieme a loro, ad ambire una posto nell’importante organismo sarà anche. All’orizzonte, poi, ci sono anche altre nomine importanti come quella alla Caffè Meletti, la società funzionale della Fondazione per la gestione del caffè storico. Stando ai rumors, sembrerebbe tutta in salita la riconferma di Longino Carducci. Inoltre, bisognerà trovare anche un altro direttore artistico del Caffè Meletti dopo che l’architetto Anna Monini ha rinunciato all’incarico rassegnando le dimissioni.