Ubriaco picchia la moglie davanti alla figlia: non può più avvicinarsi a casa

ASCOLI - Non potrà avvicinarsi all’abitazione della moglie il quarantacinquenne ascolano che mercoledì sera era stato arrestato dai carabinieri di Ascoli con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie. Ieri mattina, il gip di Ascoli ha convalidato l’arresto, rimettendo poi in libertà l’uomo a cui è stata inflitta come misura cautelare il divieto di avvicinarsi all’abitazione della consorte. Era stata la donna, mercoledì sera a richiedere aiuto ai carabinieri dopo che il marito, forse in preda ai fumi dell’alcol, la stava maltrattando in presenza della loro bambina. I militari dell’Arma, giunti nell’abitazione del centro storico, erano stati messi a conoscenza da che non ha voluto farsi visitare dai dottori pur presentando varie tumefazioni al volto né sporgere formale denuncia, che il marito non era nuovo a simili comportamenti. Bloccato dai militari l’uomo era stato arrestato.