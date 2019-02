Ubriaco picchia la moglie ​davanti alla figlia minorenne: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Ubriaco aggredisce la moglie davanti alla figlia minore: arrestato un uomo di 45 anni.E’ accaduto nel centro di Ascoli dove sono intervenuti i carabinieri allertati per l’aggressione in corso. I militari hanno trovato la donna con evidenti tumefazioni e hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La donna non ha voluto farsi visitare dai medici e non avrebbe sporto denuncia, anche se ha riferito ai carabinieri che quello di oggi non sarebbe il primo episodio di maltrattamenti nei suoi confronti.