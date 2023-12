Ascoli, donna trovata morta ai giardini pubblici: allarme di un passante, s'indaga sulle cause

ASCOLI - Una donna è stata rinvenuta morta questa sera intorno alle 20 presso i giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele. A dare l’allarme probabilmente un passante che ha visto il corpo esanime della donna ed ha avvertito il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza con il personale sanitario a bordo che però, una volta sul posto, non ho potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Spetterà ora agli agenti della squadra volante giunti ai giardini pubblici per i rilievi di rito ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’ipotesi più accreditata è quella che è la donna, Viorica Tuscu di 50 anni, possa essere stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo mentre si trovava su una panchina dei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele ad Ascoli.