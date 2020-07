ll territorio al setaccio, due arresti dei carabinieri per furto e lesioni

ASCOLI - Dispiegamento di servizi preventivi sul territorio e decine di controlli all’utenza con l’obiettivo di prevenire i furti e il degrado sociale oltre che per vigilare sul rispetto delle norme anti assembramento. Le compagnie e le stazioni carabinieri, sempre attive e a disposizione della cittadinanza, nelle ultime ore in provincia hanno concluso tre operazioni di servizio arrestando 2 persone.

Ad Ascoli i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti, nell’ambito dei controlli stradali alla circolazione, in frazione Marino del Tronto fermando un 28enne del posto, alla guida della propria utilitaria, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, conosciuto agli operanti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti per legge per cui gli è stata ritirata la patente e, oltre al sequestro dell’autovettura, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

A Castel di Lama, i carabinieri della stazione, comandata dal Luogotenente Gianni Belardinelli, a conclusione di mirati controlli, hanno rintracciato e tratto in arresto un 45enne e un 51enne del posto, già conosciuti alle forze dell’ordine, poiché colpiti rispettivamente da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Ancona per furti in questa provincia commessi tra il 2012 e il 2014 per cui deve scontare quasi nove mesi di reclusione e l’altro per un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona per il reato di lesioni personali, commesso nel 2011 in Ascoli Piceno a seguito di una violenta lite, per cui deve scontare la pena di due mesi di reclusione. Entrambi sono stati condotti agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’operato dei carabinieri continuerà in modo sempre più incisivo sul territorio provinciale, sia con funzione preventiva che repressiva, a tutela dei cittadini onesti che sono ancora una volta invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.

