Ascoli, tassa rifiuti: letterina di Natale ai 22mila che ancora non l'hanno pagata

ASCOLI - L’Arengo non è Babbo Natale. Ed è per questo che, con un bilancio da far quadrare ha disposto la spedizione di circa 2.200 letterine ad altrettante famiglie ascolane che nel 2018 non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Il capoluogo piceno è stato escluso dai vari decreti post terremoto anche dall’esenzione dalle tasse locali (mentre nei paesi vicini tutti ne hanno beneficiato).

LEGGI ANCHE:

Ancona, qualcuno svuota la casa sul marciapiede: spunta la discarica abusiva in strada

Montelabbate, multati 38 furbetti della raccolta differenziata dei rifiuti: «Una sanzione a settimana»

La letterina che tecnicamente costituisce un avviso di accertamento del debito rappresenta un sollecito a pagare prima di intervenire con ingiunzioni fiscali e maniere forti. Del resto, non si possono fare sconti anche per il fatto che la somma complessiva da recuperare solo per la tassa sui rifiuti negli anni dal 2011 fino al 2018 ammonta a circa 1,3 milioni di euro. E’ per questo motivo che puntualmente e periodicamente, negli ultimi anni l’Arengo ha iniziato a inviare ondate di avvisi di accertamento proprio per riuscire ad incassare tributi non pagati dai contribuenti per Tarsu, Tares e Tari degli ultimi 8 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA