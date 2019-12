Pugno di ferro su transumanza dei rifiuti e furbetti dei cassonetti, ad Ancona scattano controlli e multe

LEGGI ANCHE:

ANCONA – E’ un vero e proprio giro di vite al malcostume dei “” quello realizzato dal Comune di Ancona con la modifica del Regolamento per la Gestione deiUrbani. Le novità che integrano la normativa sono due e prevedono, nello specifico, il divieto assoluto da parte dei cittadini residenti in altri comuni di conferire i propri rifiuti urbani nelle batterie posizionate nel comune di Ancona mentre la seconda, invece, impone l’obbligo da parte degli utenti di Ancona di conferire la propria spazzatura esclusivamente nei contenitori assegnati da AnconAmbiente. Sarà la società a comunicare quali sono i cassonetti da utilizzare. Per chi trasgredirà, sono in arrivo le multe ad opera della polizia locale di Ancona.