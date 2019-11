Montelabbate, multati 38 furbetti della raccolta differenziata dei rifiuti: «Una sanzione a settimana»

LEGGI ANCHE:

MONTELABBATE - Trentottoai furbetti della. Tra i Comuni più virtuosi per quanto riguarda la raccolta differenziata.in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei, ha organizzato una serie di incontri con la cittadinanza per fare l’analisi del servizio porta a porta dei rifiuti. Stasera alle 21 si terrà il secondo appuntamento a Montelabbate presso la sala del consiglio in via Roma 2 e ci sarà occasione per i cittadini di avere un report sullo stato della raccolta differenziata e anche chiarimenti in merito ad essa. Tutto ciò è già avvenuto giovedì scorso in occasione del primo incontro che si è svolto con i cittadini della frazione di Osteria Nuova. Proprio in quell’occasione è emerso che la raccolta differenziata porta a porta nel comune ha raggiunto l’84%.«Un risultato di cui andiamo fieri e che ci colloca tra i comuni più virtuosi della nostra Provincia – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Montelabbate Luca Faroni – anche perché è una percentuale in crescita da almeno 18 mesi. I controlli ci sono basta dire che quest’anno la Polizia Locale di Montelabbate (che come noto non fa parte dell’Unione di Pian del Bruscolo e quindi opera autonomamente, ndr) ha elevato 38 multe ai cittadini per comportamenti sbagliati in questo senso, una media di 1 contravvenzione alla settimana. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti gettati via i responsabili arrivano anche dai comuni limitrofi per evitare di farsi riconoscere».