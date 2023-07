Ascoli, la polizia pedina un cinquantenne e vede lo spaccio in diretta: arrestato con un kg di hashish e due etti di cocaina

ASCOLI - La Polizia di Ascoli lo teneva d'occhio da tempo e quando ha visto, in diretta, un episodio di spaccio, è scattato il blitz: teremano 50enne arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti dopo essere stato trovato con un kg di hashish e più di due etti di cocaina.

Già da qualche giorno gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno erano sulle tracce di un individuo sospettato di vendere cocaina ed erano stati predisposti, in collaborazione con ill personale della Squadra Mobile di Teramo, mirati servizi finalizzati al riscontro dei sospetti. Fino all' incontro, nella zona industriale di Villa Lempa, del cinquantenne con un uomo, con modalità che lasciavano presupporre l’avvenuta cessione di sostanza stupefacente Il controllo immediato effettuato permetteva di ritrovare in possesso di quest’ultimo due dosi di cocaina.

Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria veniva rinvenuta nella disponibilità del cinquantenne ulteriore sostanza stupefacente della stessa natura ed elementi tali da poter lasciar ipotizzare una possibile attività di spaccio. Nello specifico veniva rinvenuto un kilogrammo circa di hashish e 210 grammi di cocaina.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Ascoli Piceno, mentre il cinquantenne è stato tratto in arresto.