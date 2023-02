ASCOLI - Riflettori puntati sulla sosta. Dopo un sopralluogo del vice sindaco Giovanni Silvestri, dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli e dell’ingegner Filippo Lignola dell’Eni, l’Arengo si appresta a mettere a disposizione dei cittadini un nuovo parcheggio, grazie ad un accordo con la stessa Eni, lungo la Piceno Aprutina (dove c’era un distributore di carburanti), mentre lavora per recuperare altri posti nella zona di Tofare e rimodula la viabilità nella zona del Tribunale, in piazza Orlini e vie limitrofe, per migliorare la fruizione del parcheggio già esistente gestito dalla Saba.

Con la firma di un contratto di comodato con l’Eni, l’Arengo ha sbloccato l’attivazione di un nuovo parcheggio, lungo la Piceno Aprutina, in una zona strategica e transitata come quella di Castagneti. Nei prossimi giorni, conclusi i lavori per illuminazione e segnaletica, il parcheggio sarà fruibile. «Il tema della sosta – spiega il sindaco Marco Fioravanti – è molto sentito, non solo in centro storico. E garantire ai cittadini e agli utenti adeguati spazi di parcheggio è fondamentale, in particolare in un periodo in cui sono presenti numerosi cantieri. Per questo abbiamo voluto destinare l’area di via Piceno Aprutina a zona di sosta, dando respiro ai residenti e alle attività commerciali, oltre che al Reggimento Piceno che richiama sempre molte persone nei giorni del giuramento. Voglio ringraziare i dirigenti comunali Patrizia Celani, Milena Coccia, Paolo Ciccarelli e Ugo Galanti che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo». «Nei prossimi mesi, in zona Castagneti, - aggiunge il vice sindaco Silvestri - si registrerà una crescita di attività commerciali, con ulteriore carico di traffico. La soluzione adottata permetterà di attivare circa 50 nuovi posti auto. Ringrazio l’Eni che si è mostrata sensibile». «Come amministrazione – integra l’assessore Cardinelli - stiamo cercando di trovare sempre nuove soluzioni per le aree di sosta. A tal proposito, il nuovo parcheggio di via Piceno Aprutina garantirà nuovi stalli alle attività commerciali, ai residenti e a quanti arriveranno in città nei giorni del giuramento. Presto partiranno anche i lavori per un nuovo parcheggio nell’area del circolo Tofare, per i residenti della zona».



Con un’ordinanza, l’Arengo ha rimodulato la viabilità nella zona attorno al Tribunale, anche per migliorare l’accesso al parcheggio presente. In piazza Serafino Orlini (nel tratto antistante la scalinata di accesso al Tribunale), vengono istituiti il senso unico di circolazione ovest-est con accesso da via Galilei e uscita in via Falcone-Borsellino e lo “stop”, il divieto di accesso e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Falcone-Borsellino. Con conseguente adeguamento della segnaletica orizzontale degli stalli di sosta a pagamento, posti a spina al lato nord della via, invertendo l’inclinazione degli stessi per permettere l’accesso da ovest. In via Galilei, invece, è revocato il doppio senso di circolazione nel tratto all’intersezione con via Angelini, con istituzione del senso unico nord-sud.