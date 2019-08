Sorpreso a guidare ubriaco per la quarta volta: ora rischia i domicliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - E quattro. Sono le volte che un ascolano di 44 anni è finito davanti al giudice per rispondere di guida in stato d’ebrezza. Nell’ultima, assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, è stato condannato ad una pena di 5 mesi di reclusione ed un’ammenda di 2.500 euro.Nei tre precedenti processi in cui erano stato condannato l’uomo aveva usufruito della sospensione della pena ma questa volta non potrà goderne con il rischio di scontare il cumulo delle condanne ai domiciliari, qualora abbia un lavoro, la concessione di una misura alternativa.Nel luglio 2014 venne fermato dai carabinieri ubriaco al volante della sua auto. Addirittura non si fermò davanti alle barriere ferroviarie mandandole in mille pezzi. Oltre alla guida in stato d’ebrezza gli venne contestato il reato di pericolo di disastro ferroviario. Qualche mese più tardi venne sorpreso dai carabinieri a Spinetoli al volante della sua auto in stato d’ebrezza. Fu condannato a 190 euro di ammenda. E siamo al quarto processo