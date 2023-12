ASCOLI - «La città ha una sua squadra per intervenire sulle necessità collettive». Con queste parole, il sindaco Marco Fioravanti ha aperto ieri l’incontro per presentare le iniziative natalizie, dedicate ai meno abbienti, evidenziando che l’impegno della rete sociale, costituita dall’Arengo e dal Pas - Polo Accoglienza e Solidarietà, con la Caritas, Betania e Zarepta - è attiva tutto l’anno. In primo luogo sono state evidenziate le due iniziative imminenti, “Natale di tutti” e “Capodanno di tutti” per chi ha bisogno di un pasto sicuro e di una compagnia con cui trascorrere i giorni di festa; anche chi non è in possesso della tessera della Caritas.

Il Natale

Per il 25 e per il 26 dicembre, il banchetto offerto da Zarepta sarà solo a pranzo perché i volontari coinvolti nel servizio mensa - 70 nel complesso e attivi a turni di 8 persone ogni volta - per l’occasione chiedono una pausa. «Tuttavia i pranzi saranno ricchi e sarà anche possibile portare a casa il cibo per la cena» ha spiegato Raniero Isopi, ricordando che, oltre all’asporto, la sera della Vigilia il sindaco distribuirà una bottiglia di spumante e una confezione di panettone. Il presidente di Zarepta ha sottolineato che con l’apertura dei pasti serali la mensa adesso tocca anche 100 pasti quotidiani, con una media di commensali che va dai 65 ai 90 ogni giorno. «Abbiamo fatto un appello a nuovi volontari, affinché avvenga un ricambio generazionale tra coloro che aiutano alla Zarepta» ha aggiunto Isopi.

Il Capodanno

È stata presentata anche l’altra iniziativa solidale “Capodanno di tutti”, in programma domenica 31 dicembre, dalle 20, al salone del Sacro Cuore. «Sarà l’occasione per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno insieme alla fascia più debole della popolazione» ha detto l’assessore Massimiliano Brugni, ricordando a chi volesse esserci di prenotarsi. Brugni ha evidenziato quanto il Comune sia vicino a chi ha bisogno, avendo destinato 370mila euro alle famiglie più fragili. «Intanto, per permettere di fare spesa a Natale abbiamo consegnato schede prepagate da usare nei supermercati per 420 famiglie in difficoltà» ha detto presidente del Pas Pino Felicetti, confermando con il presidente della Caritas Mimmo Bianchini che il 36% dei residenti non ha denaro da parte per far fronte alle emergenze, a partire da quelle mediche. «Accanto a questa nuova forma di povertà permane quella dei poveri senza lavoro e senza casa» ha proseguito Bianchini, rammentando il sempre attivo servizio legato all’accoglienza, con gli alloggi della Caritas attualmente occupati da circa 80 ospiti, di cui una parte stranieri. «All’interno ci sono cittadini di varie nazionalità, tra cui quella afgana e ucraina» conclude il presidente, ricordando lo sforzo del Pas di garantire la dignità di chiedere aiuto a coloro che non ce la fanno. Per “Capodanno di tutti”, info: 351 5579225.