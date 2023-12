ASCOLI - La direzione aziendale dell’Ast, come da impegno assunto già in sede di insediamento, dopo la puntuale ricognizione del personale in servizio effettuata in questi mesi, ha incontrato le organizzazioni sindacali per definire le modalità di reclutamento così da poter dare, in tempi brevi, al personale certezze sul loro futuro. A fine mese sono in scadenza oltre 200 rapporti di lavoro a tempo determinato.

«Benché il confronto con le organizzazioni sindacali non abbia portato ad una modalità condivisa - si legge in un comunicato dell’Ast - l’azienda assume in proprio la decisione di procedere già nella giornata di lunedì, alla stabilizzazione di 24 lavoratori che passeranno da contratto precario a contratto a tempo indeterminato (lavoratori che hanno maturato il diritto contrattualmente e giuridicamente previsto) e alla proroga del contratto di ulteriori 150 circa. Avvierà, inoltre, nei prossimi giorni, le procedure per permettere l’immissione in ruolo di ulteriori aventi diritto, così come comunicato ai sindacati stessi. Pur essendo le modalità molteplici ed i posti disponibili limitati, l’azienda sanitaria, pur avendo la potestà di decidere in totale autonomia, ha ritenuto corretto confrontarsi con i sindacali per definire insieme la migliore decisione ».