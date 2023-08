ASCOLI - Look Amazing non ce l’ha fatta. Lo ha reso il sestiere della Piazzarola con un comunicato: «Il cavallo Look Amazing - si legge - nelle prime ore della mattinata (ieri, ndr) è stato sottoposto a procedura eutanasica (autorizzata dal legittimo proprietario) per ragioni umanitarie in conseguenza della grave frattura riportata. Il cavaliere Nicholas Leonetti ha riportato una frattura composta della scapola destra, seguiranno ulteriori accertamenti per spalla e clavicola. Il sestiere tutto esprime vicinanza alla scuderia “Isola Azzurra” e al proprietario Massimiliano Ferri e augura pronta guarigione al cavaliere giostrante».

Il purosangue inglese di 8 anni era caduto al termine della seconda tornata durante la Giostra di domenica. Il ferro della zampa posteriore destra aveva aggrappato quella dell’anteriore destra ed il cavallo ha perso il passo, finendo a terra. Si era subito immaginato che l’infortunio fosse grave, poi il cavallo è stato immobilizzato e caricato sull’ambulanza veterinaria, quindi trasferito in una clinica specializzata di Teramo. Tutti i quintanari hanno sperato che Look Amazing potesse cavarsela, ma il trauma riportato è stato troppo grave e quindi è stato necessario intervenire per sopprimerlo. Una notizia che era nell’aria e che ha subito fatto il giro della città, turbando profondamente non solo sestieranti e quintanari.

Nell’incidente, il cavaliere della Piazzarola Nicholas Lionetti è stato disarcionato ed è finito a terra. Domenica, dopo la caduta, si è sottoposto ad esami radiografici all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Il responso è stato una frattura alla parte bassa della scapola destra. Ma il giovane faentino è tutt’altro che rassegnato: «Sono un po’ acciaccato. Domani mattina (oggi, ndr) ho una visita di controllo all’ospedale di Ascoli poi andrò a Foligno dal mio fisioterapista per sottopormi alle terapie in vista della Giostra di Servigliano (è in programma il 20 agosto, ndr). Vorrei correre. Al momento mi hanno applicato una protezione alla spalla. Spero mi venga effettuata una fasciatura rigida in maniera tale che possa allenarmi».





In un post sul suo profilo Instragram , il cavaliere ascolano Lorenzo Melosso, che domenica ha conquistato il Palio in onore di Sant’Emidio, ricorda Look Amazing con una immagine della Giostra umbra che insieme hanno vinto nel giugno 2022 per il rione Badia e la frase «Grazie campionessa rimarrai per sempre nel mio cuore».