Amarezza alla Quintana di Ascoli: il cavallo infortunato Look Amazing non ce l'ha fatta. Il comunicato

ASCOLI- Purtroppo il cavallo Look Amazing, che si era infortunato ieri durante la Giostra della Quintana, non ce l'ha fatta.

Il comunicato

Questo il comunicato diffuso dal sestoiere Piazzarola. «Il cavallo Look Amazing - si legge - nelle prime ore della mattinata (ieri, ndr) è stato sottoposto a procedura eutanasica (autorizzata dal legittimo proprietario) per ragioni umanitarie in conseguenza della grave frattura riportata. Il cavaliere Nicholas Leonetti ha riportato una frattura composta della scapola destra, seguiranno ulteriori accertamenti per spalla e clavicola. Il Sestiere tutto esprime vicinanza alla scuderia “Isola Azzurra” e al proprietario Massimiliano Ferri e augura pronta guarigione al cavaliere giostrante».