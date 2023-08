ASCOLI - Si chiama “Idillio Verde” l’essenza inedita dedicata al celebre dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo dei primissimi del ‘900, “Passeggiata amorosa”, conservato in pinacoteca. Verrà presentata alle ore 21.30 del 10 agosto, in occasione della “La notte, il circo e la luna”. La creazione, firmata da Filippo Sorcinelli, rappresenta l’incontro tra l’operato del celebre creativo con Ascoli e sarà presentata nel corso di un evento, ad ingresso gratuito.

APPROFONDIMENTI LA QUINTANA Il fazzoletto della Quintana scala l’Himalaya con Ossini confermato testimonial della città

Si tratta di un progetto annunciato il 19 marzo, quando Sorcinelli, in collaborazione con il direttore dei musei Stefano Papetti e la gestione degli stessi, fu protagonista di “L’arte del profumo”, un percorso sensoriale in cui alcune opere del museo furono associate ad originali fragranze. Adesso, “Idillio Verde By Filippo Sorcinelli”, sarà finalmente fruibile. Alla serata, prevista all’interno della pinacoteca, saranno presenti, oltre all’artista, anche strumentisti di livello, coinvolti in una formazione creata dallo stesso Sorcinelli, musicista oltre che designer: i “Solisti della Marca”. L’essenza profumata concepita è stata ispirata dall’opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo, famoso in tutto il mondo soprattutto per “Il Quarto Stato”.

L'ispirazione

Il quadro ispiratore, “Passeggiata amorosa”, vede al centro due giovani confabulare amabilmente sullo sfondo di una natura rigogliosa, illuminata da un sapiente uso del colore. Una tela che ha dato a Sorcinelli lo spunto per creare un’essenza in cui predominano le note di menta e incenso. Sarà un viaggio tra arte e fragranza che permetterà a tutti i visitatori di immergersi nella magica atmosfera della galleria civica, un percorso che porta verso una fruizione a cinque sensi delle opere presenti. Un vero viaggio sensoriale in grado di fondere la storia secolare dei quadri e delle sculture con la necessità di continuo rinnovamento e perfezionamento. La fragranza sarà in vendita alla profumeria Victoria, creando un legame forte tra il museo e le attività commerciali del centro.