ASCOLI - Con l’arrivo della stagione turistica la città punta tutto sul proprio patrimonio storico e artistico. Come già confermato dalle cifre relative al ponte del 25 aprile, che hanno visto il capoluogo piceno sul podio delle strutture museali più visitate nelle Marche, l’Arengo ha anticipato una serie di ghiotte iniziative.



Le iniziative



Tra queste, spicca quella che tra poco più di due mesi, all’inizio di luglio, sarà presentata dal direttore dei Musei Civici Stefano Papetti e dalle cooperative Integra e il Picchio. Si tratta della creazione di una fragranza esclusiva dedicata alla Pinacoteca, studiata per accompagnare i visitatori nelle loro escursioni e per caratterizzare la galleria ascolana. A crearlo è lo stilista Filippo Sorcinelli, che ogni mese è ospite nella chiesa di San Cristoforo del quartiere di Santa Maria Intervineas per la messa officiata in latino. L’idea è nata lo scorso 19 marzo, in occasione della realizzazione dell’evento“L’arte del profumo”, incentrato su un percorso sensoriale attraverso i capolavori della Pinacoteca.



L’idea



Da lì, è partita l’intenzionalità da parte di Sorcinelli - musicista, stilista di talento e direttore artistico dell’omonimo brand di profumi - di creare un’essenza ispirata dalla Pinacoteca, che verrà presentata il giorno in cui tornerà ad essere allestito nel museo ascolano il capolavoro pittorico di Guido Reni “L’Annunciazione”, attualmente nella mostra antologica che il Museo del Prado di Madrid ha dedicato al pittore bolognese. In merito a questa idea, che poi verrà venduta in apposite confezioni all’interno del ufficio turistico di piazza Arringo, c’è grande entusiasmo da parte del suo autore Filippo Sorcinelli, noto anche per aver realizzato gli abiti del Pontefice emerito Ratzinger e per Papa Francesco nelle celebrazioni ufficiali. In questo modo, il museo cittadino sarà al centro di un’esperienza unica, in cui lo spazio dell’arte verrà associato a nuovi linguaggi emozionali ed olfattivi. In atto subito invece è la tappa turistica del teatro Ventidio Basso, che potrà essere visitato ogni domenica e giorni festivi in orari che va dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 19. Successivamente per le richieste di gruppi organizzati e il boom della prima data di apertura, con oltre 100 visitatori, si sta pensando di estendere le aperture nei mesi estivi anche alle giornate di venerdì e sabato.