Ascoli, Armando, Andrea e Alessandro: i fornai si sfidano sulla pizza al taglio più buona della città

ASCOLI - È iniziata domenica sul Nove, il canale 9 del digitale terrestre, la nuova stagione di “Pizza Hero”, il programma dedicato ai contest tra fornai d’Italia condotto da Gabriele Bonci. Protagonisti della prima puntata sono stati tre fornai di Firenze.

La quarta puntata, in programma domenica 17 novembre, in prima serata (inizio alle 21.25), metterà di fronte tre titolari di pizzerie al taglio della nostra città. Si tratta di Armando di È bbona furia di via Angelini (nei pressi del teatro romano), di Andrea di Rete la piazza in piazza Ventidio Basso e di Alessandro di Peccato di gola in corso Vittorio Emanuele.

