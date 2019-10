Amandola, "Diamanti a Tavola": alla scoperta del tartufo bianco dei Sibillini con la star degli chef Bottura

AMANDOLA - Escursioni guidate coi tartufai, gli stand per assaporare il tartufo bianco a km 0, laboratori sensoriali e cooking show con grandi chef locali e nazionali tra cui spicca Massimo Bottura.

È ricchissimo il programma del 22/o Festival «Diamanti a tavola» Mostra mercato del tartufo bianco pregiato dei Sibillini che si terra nei giorni 1,2,3,9,10, 14 novembre ad Amandola.

«Amandola - ha spiegato il sindaco Adolfo Marinangeli prsentando l'evento plastic free - ha alzato ancora l'asticella della qualità. E a tre anni dal sisma il numero dei turisti è tornato sui livelli de 2016». Il tartufo non può essere piantato ed ha bisogno di un ecosistema particolare, per questo la Regione ha emanato bandi anche per la cura del bosco. Il progetto «Tartufo dei Sibillini» ha il sostegno anche di Carisap. L'assessore comunale di Amandola al Tartufo Giuseppe Pochini, cavatore, ha ricordato il profumo particolare del bianco di Amandola, dovuto al terreno argilloso, che ha stregato anche lo chef stellato Bottura.

