ASCOLI - Ieri mattina, nei giardini vescovili, il vescovo monsignor Gianpiero Palmieri, affiancato dal parroco della Cattedrale Don Luigi Nardi e dal sindaco Marco Fioravanti, ha presentato il calendario religioso e civile delle festività in onore di Sant’Emidio, previste dal 26 luglio al 5 agosto, oltre alla presentazione del IV Premio Emidius. I presenti sono stati felici di comunicare il ritorno, dopo due anni, di iniziative molto amate, come i concerti popolari, i fuochi d’artificio, la tombola e la processione in onore del Santo, mentre il premio Emidius sarà consegnato il 1 agosto nella chiesa di Sant’Ilario.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE La vita di Federico Di Battista si spezza a un chilometro dal suo posto di lavoro: due province in lacrime

Il programma



Il programma religioso inizia il 26 luglio con l’esposizione solenne e la benedizione del braccio di Sant’Emidio, la Celebrazione della parola, presieduta dal vescovo sul sagrato del Duomo, e l’omaggio delle bande al Santo. Tutti giorni, inoltre, tranne la domenica, appuntamento con il Rosario delle 17 e la Messa delle 18. Il 31 luglio, dalle 19 a mezzanotte, pellegrinaggio dei fedeli in cattedrale per la venerazione del Santo. Giovedì 4 agosto avrà luogo la messa presieduta dal vescovo con l’offerta dell’olio da parte del Comune di Offida per la lampada votiva sulla tomba del Patrono e successivo pellegrinaggio.

Venerdì 5 agosto la giornata si aprirà alle 5.45 con la benedizione del basilico sul sagrato, per proseguire con le confessioni in piazza Arringo e le messe a ripetizione. In particolare, alle 10 ci sarà il solenne pontificale con benedizione papale presieduto da rettore del Santuario del Divino Amore di Roma, il cardinale Enrico Feroci. Alle 18, invece, prima del consueto pellegrinaggio dei fedeli, ci sarà la messa presieduta da monsignor Palmieri con conseguente processione per le vie del centro accompagnata dal coro diocesano diretto dal maestro Francesco Fulvi. Sabato 6 agosto, alle 8 avrà luogo la messa di ringraziamento per gli iscritti alla Pia unione di Sant’Emidio e, alle 20, la Celebrazione della Parola sul sagrato con il Vescovo e l’offerta dei ceri per la benedizione dei sestieri della Quintana.



Le date

Nel programma civile, messo a punto dal comitato dei festeggiamenti in onore del Patrono presieduto da Giancarlo Mari, figurano le iniziative legate alla Quintana, ma anche passeggiate per famiglie e bambini, momenti culturali e di spettacolo. Il 26 luglio spicca, alle 18, l’omaggio alla tomba del Santo da parte delle bande musicali e, alle 19, la consegna degli omaggi a tutte le cittadine di nome Anna sotto il loggiato di piazza Arringo. Nei pomeriggi del 28 luglio e del 4 agosto avrà luogo la passeggiata itinerante a fumetti dedicati al Patrono, con i luoghi del Santo accompagnati dall’autrice Laura Martellini.

Il 1 agosto, a Sant’Emidio alle Grotte, prima l’evento “Riflessioni Emidiane” e poi la consegna del Premio Emidius. Vari i concerti annunciati nel salotto cittadino: il 1 agosto alle 21 ci saranno i “N’Ice Cream”, il 2 alle 21 arriverà il gruppo “Marche Big Band”, il 3 la Fanfara dei Bersaglieri, il 4 i “Trallallero, Suono della tradizione”, il 5 alle 21 il “Piceno Pop Corus”. Sempre il 5 agosto, l’apertura alle 9.30 sarà riservata alla banda musicale di Venagrande in piazza Arringo, seguita alle 10.30 dalla consegna degli omaggio a coloro che si chiamano Emidio ed Emidia. A seguire, alle 11, a Sant’Emidio alle Grotte, ci sarà l’apertura del museo dedicato a Sant’Emidio e alle 22.30, sotto Palazzo Arengo, si terranno i balli a cura del gruppo “I Piceni Pizzicati”. Finale della festa con l’estrazione della Tombola a mezzanotte in piazza Arringo e lo spettacolo pirotecnico.