ASCOLI - Con il ritorno, da ieri mattina, alle sanzioni agli automobilisti non autorizzati in transito nella zona a traffico limitato di corso Mazzini est, riprende vigore la strategia dell’amministrazione comunale di limitare il transito delle auto in alcune zone del centro, per aiutare i residenti in difficoltà.

Strategia - definita dal sindaco Marco Fioravanti insieme al vice sindaco con delega al Traffico Giovanni Silvestri e alla comandante della polizia municipale Patrizia Celani - che prevede anche il rinnovo totale dei varchi elettronici, con una più adeguata tecnologia e con l’installazione di una nuova telecamera di controllo nella zona di piazza Roma per limitare il traffico su corso Trieste nelle ore serali e nei giorni festivi. Inoltre, nella fase di reinstallazione di tutti i varchi, si prevede l’eliminazione di quello situato in via Bonaccorsi per garantire l’accesso a tutti in direzione zona ex Carisap e poi verso via Sacconi. Il tutto con la richiesta al Ministero per l’autorizzazione per la sostituzione dei varchi stessi che verrà inoltrata subito dopo l’ok formale da parte della giunta.

L'allerta non è servita



Dopo aver allertato con largo anticipo gli automobilisti e dopo aver riattivato il varco del Carmine, da ieri mattina l’Arengo ha ripreso a sanzionare coloro che transitano su corso Mazzini est senza essere in possesso del permesso per residenti o autorizzati. Sono arrivate, dunque, le prime multe anche se in misura ancora contenuta considerando che il traffico è sicuramente minore in quella zona, soprattutto il lunedì mattina. E così, mentre parallelamente negli uffici della Saba sono in corso – come già detto - le procedure di rinnovo degli attuali permessi per le Ztl riservati a residenti e autorizzati, dopo l’ormai rituale proroga fino al termine del mese di febbraio, ora gli automobilisti privi di tagliando per le zone a traffico limitato dovranno prestare maggiore attenzione..



Nell’ambito della strategia che il sindaco Fioravanti intende mettere in campo, per andare incontro agli abitanti del centro, è prevista – come già annunciato – l’attivazione della nuova Zona a traffico limitato con varco in piazza Roma per limitare nelle fasce serali dalle 20.30 fino alla mattina successiva e nelle giornate festive, il transito ai soli residenti ed autorizzati. Contestualmente, si procederà con il rinnovo di tutti e sei i varchi elettronici che sono presenti in centro storico, sostituendoli con altri migliori dal punto di vista tecnologico. Con l’occasione, si intende anche eliminare il varco di via Bonaccorsi per consentire a tutti gli automobilisti una via di uscita da piazza della Viola scendendo, come avviene ora col varco disattivato, verso la zona ex Carisap e poi dirigendosi su via Sacconi.