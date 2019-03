Riempie di botte la moglie davanti alla figlia piccola Quarantenne arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Continua la scia di violenza contro le donne in provincia e anche stavolta. I carabinieri del comando provinciale di Ascoli, sono intervenuti la scorsa notte ad Ascoli dove hanno bloccato un quarantunenne ascolano, già conosciuto alle forze dell’ordine, che stava picchiando la propria consorte alla presenza della figlia minore che, terrorizzata, è riuscita a chiudersi in bagno e chiedere aiuto ai carabinieri al 112. L’immediato e provvidenziale intervento dei militari ha evitato probabilmente che il fatto potesse degenerare ulteriormente, così la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata al nosocomio ascolano dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni per lesioni varie. Per l’uomo, non nuovo a episodi di violenza familiare, è scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ed è stato rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto.