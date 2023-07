ASCOLI - Misurazione delle temperature delle stanze, constatazione delle condizioni dei degenti e altri controlli. I carabinieri del Nas hanno passato al setaccio la Rsa Luciani dopo l’esposto denuncia presentato in Procura da Rosanna Viviani preoccupata per le condizioni dell’anziana madre ricoverata da qualche giorno nella struttura.

I militari dell’Arma hanno effettuato delle verifiche accurate nel corso delle quali avrebbero provveduto a rilevare la temperatura all’interno delle stanze di degenza che, stando a quanto si apprende, al momento del controllo sarebbe stata abbondantemente al di sotto dei 30 gradi centigradi.

Il fascicolo

Il Nas, su indicazione della Procura di Ascoli che ha aperto un fascicolo, avrebbe anche rilevato che all’interno della struttura sarebbero stati in funzione tre o quattro condizionatori d’aria portatili per cercare di abbassare le temperature negli ambienti in cui al momento sono ricoverate 35 anziani e che sarebbero stati messi in funzione all’inizio della scorsa settimana quando, in previsione del picco del caldo, la Ast aveva disposto una serie di iniziative, tra le quali anche la sensibilizzazione della cittadinanza, per affrontare la calura estiva e ridurre al minimo i rischi per la salute, ancor di più per quanto riguarda i degenti nelle strutture sanitarie del territorio.

Tra le iniziative predisposte c’è anche quella di preparare il personale in servizio alle operazioni di ombreggiamento, soprattutto in quelle strutture come l’ex Luciani in cui la presenza del parco circostante consente di rinfrescare gli ambienti circostanti.

A questi controlli specifici, il Nas ha effettuato anche altre verifiche che periodicamente vengono svolte all’interno delle residenze per anziani del Piceno. Le risultanze dell’ispezione sono contenute nella relazione consegnata alla Procura di Ascoli che sta indagando su quanto denunciato da Rosanna Viviani che aveva riscontrato una «incredibile e gravissima situazione» all’interno della struttura in cui si trova ricoverata la madre.