SAN BENEDETTO - Lutto nel mondo universitario. E’ morto, nella notte tra mercoledì e giovedì, Simone Bisbocci dipendente dell’Università di Camerino facoltà di Scienze della Nutrizione. Il corpo è stato rinvenuto senza vita dalla fidanzata dopo aver allertato il 118 e i vigili del fuoco dal momento che l’uomo non rispondeva al telefono.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Festa della Madonna della Marina, la processione rischia di affondare



Il ritrovamento



Bisbocci aveva 47 anni e da ore nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui mentre si trovava nella sua abitazione di via Milano in pieno centro. Proprio la compagna dopo aver insistito al telefono e al citofono ha chiamato il 118 e i pompieri, visto che lo scooter era parcheggiato sotto casa, gli operatori hanno raggiunto l’appartamento dove hanno trovato il corpo senza vita. L’uomo, originario di Camerino, risiedeva a San Benedetto da qualche anno dopo il trasferimento da Ascoli dove ricopriva sempre il ruolo di impiegato presso la segreteria dell’Università di Camerino.



Il trasferimento



Poi il trasferimento in Riviera presso la sede che insiste sul lungomare dove sono attivi i corsi di Biologia del mare e Scienze della Nutrizione. Simone era stato felice di questo trasferimento che gli consentiva di vivere in una città di mare. Grande sportivo giovava a calcetto e aveva militato nel San Severino e nel Cus Camerino prendendo parte sia al campionato di serie B che C quindi a livello nazionale e regionale. Una persona che viene ricordata dagli amici come molto dinamica e gioviale che amava stare in compagnia. «Impeccabile, preparato, sempre disponibile e gentilissimo», così viene ricordato da una docente dell’Unicam. Tanti i messaggi lasciati sui social da amici e conoscenti che ritraggono Simone come una persona sempre disponibile e allegra.

L’Università di Camerino si è subito stretta con affetto al dolore della famiglia per la scomparsa di Bisbocci. «Il rettore, il pro rettore vicario, il direttore generale e l’intera comunità universitaria- si legge in una nota diramata dall’Unicam - partecipano al dolore per l’improvvisa scomparsa di Simone Bisbocci, dipendente Unicam in servizio presso le segreterie studenti nella sede di San Benedetto, esprimendo alla famiglia le più sentite condoglianze. Simone ha sempre svolto il suo lavoro con competenza e professionalità, pronto a soddisfare le richieste delle studentesse e degli studenti, sempre con il sorriso sulle labbra.



Il cordoglio

L’Unicam si stringe con affetto intorno alla famiglia in questo terribile momento». Simone lascia il padre Enzo, la madre Adriana e il fratello Matteo.