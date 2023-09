Ascoli, Legambiente esulta: partita la bonifica dell'area SGL Carbon dopo 30 anni di battaglie

ASCOLI - Partita la bonifica dell’area SGL Carbon dopo 30 anni di battaglie da parte Legambiente. La bonifica dell’area rappresenta una svolta importante regionale e nazionale in tema di bonifiche ed è inserita ne “I cantieri della transizione ecologica” di Legambiente stessa.

La conferenza

Sabato 23 settembre, alle ore 10,30 presso la Sala della Ragione all’interno del Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, si è tenuta la conferenza dedicata all’avvio della bonifica dell’area SGL Carbon. La bonifica dell’area del SGL Carbon rappresenta una svolta importante, dopo oltre 30 anni di lunghe attese per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area. La sua riqualificazione rappresenta anche un simbolo a livello nazionale per quel che rappresenta il fronte bonifiche, tanto da essere inserita nei “Canteri della Transizione Ecologica” di Legambiente.