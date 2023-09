Stazione ferroviaria, bosco urbano e area marina ad Ancona: summit sindaco-associazioni, ecco le novità

ANCONA - Nove associazioni ambientaliste di Ancona hanno incontrato il sindaco Daniele Silveti per un confronto su temi concreti di sviluppo del capoluogo delle Marche. Si è cominciato con la mobilità urbana e con le iniziative in corso per la riapertura della stazione ferroviaria marittima attivando la metropolitana di superficie, per proseguire con la richiesta di una rapida definizione del percorso della pista ciclabile di XXIX Settembre-Archi, dopo il congelamento del progetto della precedente amministrazione.