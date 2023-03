ASCOLI - Per quella città nella città che soffre e preoccupa a causa di rischi frane e dissesti idrogeologici, così come per le frazioni e le zone più decentrate con analoghe criticità, l’Arengo ha programmato attraverso il nuovo piano delle opere pubbliche complessivamente 22 interventi di varia tipologia, di cui 5 nell’arco del tessuto urbano e gli altri 17 in zone extraurbane. Il tutto per un ammontare di circa 4 milioni di euro, dei quali più di 1,2 nell’ambito cittadino. Interventi pianificati dal sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli per tamponare anche alcune emergenze che da tempo assillano il territorio comunale da questo punto di vista.

APPROFONDIMENTI LE STRADE Osimo, il restyling di via Colle San Biagio è una beffa: il nuovo asfalto dura appena 10 giorni I CANTIERI Verrocchio, chi si rivede. Il nuovo terminal dei bus di Ancona sarà pronto per l’estate LA VIABILITA' Strade e ponti, lavori per 1,5 milioni: interventi per la messa in sicurezza





Tra le opere inserite nel piano triennale dell’Arengo con riferimento alla messa in sicurezza di alcune aree della città con l’incubo di dissesti o frane, sono 5 gli interventi che si intendono realizzare nel tessuto urbano. Nello specifico, si andranno a realizzare profondi drenaggi con rifacimento del muro di sostegno oltre a un rinforzo delle sponde con gabbionate o massi nella zona di via Adriatico, per un importo di circa 777mila euro. Previsto un intervento di potatura e pulizia dalla vegetazione della scarpata, oltre ad un rinforzo corticale del versante in frana e al rifacimento di un muro di sostegno in via Porta Tufilla, ovvero la zona sotto la omonima storica porta.

Una situazione che viene tenuta sotto attenzione per i notevoli flussi veicolari. L’importo è di circa 293mila euro. E ancora, due distinti interventi sono previsti lungo la strada di Monterocco, di cui uno da circa 51mila euro per la riprofilatura della scarpata, l’inserimento di rivestimento antierosivo e la realizzazione di canalette e l’altro da circa 27mila euro per la messa in sicurezza della scarpata che si affaccia sulla strada. Infine, ulteriore intervento nel contesto urbano, quello previsto in via Loreto, da circa 129mila euro, che prevede la realizzazione di un opera di contenimento e sostegno a valle della strada con platea su pali. In totale, lavori per circa 1,2 milioni di euro complessivi.



Sono 17, inoltre, le opere programmate dall’amministrazione comunale per mettere in sicurezza le zone a rischio frane o dissesti nelle frazioni del territorio comunale. L’elenco degli interventi include: via Caprignana (317mila euro), Fonte di Campo e Vallefiorana (331mila euro), via delle Pratoline, a Brecciarolo (249mila euro), Pescaretta (205mila euro circa), via del Monte (205mila euro), strada di Piedirigo (circa 161mila euro), strada per Polesio (161mila euro circa), strada San Giuseppe (circa 110mila euro), strada Talvacchia (102mila euro), strada per Coperso (circa 88mila euro), strada Fosso Bretta (circa 80mila euro), strada Colonnata Bassa (circa 58mila euro), strada Monte di Rosara (circa 51mila euro), traversa Fonte di Campi (26mila euro), strada Torricchio (circa 22mila euro), inoltre la strada di Tronzano (con finanziamento da parte dcell’Anas per 475mila euro) Per le zone extraurbane si prevedono interventi per una cifra superiore ai 2,7 milioni di euro complessivi.