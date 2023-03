OSIMO - Via Ancona a senso unico alternato, sono partiti finalmente i lavori di Anas commissionati dalla Regione, rispettivamente gestore e proprietario della 361 Septempedana. Nonostante il maltempo ieri mattina è stata cantierata l’area interessata. L’obiettivo è ripristinare la frana che dal 25 gennaio scorso, dopo due giorni di pioggia intensa, costringe al senso unico alternato, con notevoli disagi nel collegamento tra Osimo e Ancona. A inizio mese, al termine di un summit convocato dalla Regione, alla presenza di Anas e Comune, si decise di avviare i lavori il 13 marzo chiudendo tutta la carreggiata della discesa che da San Biagio porta all’Aspio.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Irregolarità e mancanza della marcatura CE: sequestrate 4.416 lampade per cantieri nel porto di Ancona



La richiesta



Poi invece, il giorno dopo l’ordinanza di Anas, molti residenti nell’assemblea indetta dal Consiglio di quartiere chiesero a gran voce di lasciare il senso unico alternato, anche se comporta un cantiere dai tempi più lunghi e indefiniti. L’ingegnere di Anas pressato in assemblea fece dunque cambiare l’ordinanza per lasciare una corsia transitabile ma senza confermare il 13 marzo come avvio del cantiere. Questo perché, la scorsa settimana, Anas ed Astea hanno dovuto studiare una modalità più particolare per spostare in sicurezza una tubazione del gas potendo usare una sola corsia di marcia. Per questo gli operai si sono visti all’opera ieri, con una settimana di ritardo rispetto a quanto si attendevano i residenti.

Ad annunciare l’avvio dei lavori, con tanto di foto su Facebook, il sindaco Pugnaloni, che ieri ha scritto: «Come sollecitato da molti residenti, Anas ha avviato il cantiere per sistemare la frana di via Ancona a San Biagio lasciando il senso unico alternato anziché chiudere tutta la strada. I lavori per questo motivo saranno più complessi e potrebbero durare 4-5 mesi». Poi si fa un augurio: «Siamo sicuri che Anas e Regione faranno di tutto per accelerare i tempi e riaprire prima possibile il flusso regolare su una via fondamentale per il collegamento tra Osimo e Ancona».

Michela Staffolani segretaria a Osimo di Fratelli d’Italia, partito che governa in Regione, fa un plauso a Regione ed Anas perché «si sono messe a servizio dei cittadini revocando l’ordinanza e, con estrema rapidità e professionalità, hanno modificato il crono programma dei lavori e la tipologia d’intervento». Intanto sempre in zona è esplosa ieri la polemica per l’asfalto rifatto appena 10 giorni fa dal Comune in via Colle San Biagio, strada secondaria interessata dalla Tirreno Adriatico dell’11 marzo e alternativa più vicina proprio a via Ancona.



Il flop



Rifatti completamente i tratti ammalorati che non erano stati sistemati tre anni fa, il Comune è stato costretto ieri a richiamare la ditta perché il nuovo asfalto si sta già disintegrando. Specialmente all’incrocio tra via Colle San Biagio e via Maestri del Lavoro, vicino al Mc Donald’s, appare a pezzi. Evidentemente il transito in quel punto di tanti mezzi pesanti con la pioggia delle ultime ore hanno già rovinato il manto stradale nuovo, eppure chi lo ha eseguito avrebbe dovuto saperlo che sarebbe stato sollecitato da tir e traffico intenso. Da qui l’imbarazzante chiamata del Comune alla ditta rifare già l’asfalto e l’ironia dei residenti.