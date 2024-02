ASCOLI - Il Carnevale di Ascoli 2024 entra in gara. Dopo l’uscita di ieri pomeriggio degli iscritti alla categoria “Omnia Bona”, con la giornata odierna il concorso metterà in campo tutti i suoi partecipanti. Una domenica che riproporrà nel giardinetto di via Betuzio Barro, alla Piazzarola, la tradizione delle sette Colazioni, grazie a persone del quartiere, in una mattinata che avrà inizio alle 11 e terminerà all’ora di pranzo.

Il concorso

A sfilare per il centro storico, nella giornata di oggi e in quella di Martedì grasso saranno complessivamente 122 le maschere, ripartite nelle varie sezioni previste. Ancora una volta, gli episodi che hanno caratterizzato la città negli ultimi tempi, insieme a quelli più eclatanti della cronaca, saranno messi alla berlina: la vicenda Russell Crowe, le imminenti elezioni comunali, Sanremo, il commercio, i tanti cantieri e la cucina locale. Categoria A: “Diamoci un taglio; perche' Sanremo nen e' San Remo”; “Su 'ncima all'Annenziata la fertezza l'e' 'rrevenata, fra luci e belvedere n'e' piu' luoghe de piacere”; “Nel ricordo dei caduti del commercio ('rrete la croce la precessiò)”; “Lu' vivaie de Peppe de Joma de io la Lama”; “Lu sinneche nen bada a spese pe sta che vu ugne mese”; “Inaugurasione inaugurazione”; “Ssu carnevale c'e' fatt a piezz”; “Tante so' fatte, tante pozze fa”; “Se vuo' magna' e balla’' vie' qua co li pancarrà'”; “Li cullinette s'e' straccate d'esse sempre cementate”; “Se vuo fa balla la frechina, falla cala' jola can...tina”; “Che la barca quant'e' bielle te reporte li cervielle”.

Categoria B: “Ce seme refatte lu cappuotte”; “Ca', cavalle e servetù ressemigghia ali'padru'”; “Ca' e padro' tè' la stessa educazio'”; “Chi joca a lu lotte e spera de vence lascia li stracce e pigghia li cince”; “Attenti al pupo”; “Ce seme 'nfrattate”; “Ne 'nce puozza ccapeta'”; “Seme ascula' e li arie ce li poteme dà”; “Ce seme accappottati”; “Steng a fa' la maratona elettorale”; “Li feste s'appicceca se Carnevale ve bass, stenghe sempre a magna... e' secure che m' ngrass”; “N ce so capite cosa”; “Quiste è' p'davere ascula'”; “Anno bisesto anno funesto”; “Ma tu che liva vuo'”; “Me facce in quattre pe sta città”; “Che la Salaria a carnevale… seme gia' nella capitale”.

Categoria C: “Cappuccetto rosso cerca il principe azzurro”; “La famiglia Fantozzi in Ascoli”; “Chesta e' proprie na' vitaccia”; “E mo' qua pe quande tiempe me ce fara' sta?”; “L'esorcista de li percarie'”; “Tre Quintane che n'estate... ma a lu more ce sete pensate?”; “De do' n'ne' faceme une buone”; “Chef stellati michelin”; “Li mattenelle de piazza Arringo balla”; “Ce mette de mene lu tiempe a rennevelasse che na femmena a revestisse”; “Lu cóse e lu quill”; “Fissiamo la data”; “Lu magna' de doma'; “La demeneca dope la messa”; “Fecondazione assistita”; “Banco-matte la banca del carnevale”; “Vocca aperta”; “Se non e' Balocco, e' un pastrocchio”; “La so' pegghiata in rete”; “I reali d'inghilterra al Carnevale ascolano, quille vere”; “Arecala da 'ssa pianta”; “Deteme na ma che stengh mbracce a criste”; “P.n.r.r. piano nazionale repegghieme residenti”; “Ancora mi tira l'uccello”; “Ascule e' proprie na bomboniera”; “Lu sfoghe a Sant'Antonie”; “Isse e' social, ma io no”; “Tenghe nu figghie d'ore”; “Su lu sug lu sennera c va' lu fnocchie p' carta'”.

Categoria D: “Li do' femmene”; “Brandozzi dottore brucia nei a tutte le ore”; “L'influenzer”; “Sentiti ascolana”; “La veneziana”; “Me s'appiccia tutteli lampadine!”; “C'e' posta(o) per te”; “M' so azzat k' la luna storta”; “Na pisciata na ramata”; “Na bestia rara”; “Pija la palla al balzo!”; “Li chiacchiere… me scivola adduosse”; “Me so' refatte lu ca': mocceca? No, ma po' pengeca”; "Io sono ascolano, no Russell Crowe"; “Qua vo' smaterializza' tutt”; “Obama cittadino ascolano”; “Ce so abbenate nu cappotte pie' de pulle”.

Categoria Baby: “Acchiappa peluche”; “Ascolana dop”; “Stavodda la so fatta rossa”; “Massimo Quintodecimo”; “In giro per Ascoli, con le mini-guide”; “La vennericula! Me so sbagghiata piazza”; “Frida Kahlo”; “Ormai so tutte scienziate”; “Sti frechi' e' na rannela”.Categoria “G”: “Che gghie' fa' lu fume a lu cammì”; “De la carica me ne e' rimasto uno”; “E' la prima vodda che ce maschereme… rompiamo il ghiaccio”.

Categoria “Omnia Bona”: “Li do femmene”; “Cavalle e servetù ressemigghia a li padrù”; “E mo' qua pe quande tiempe me ce fa sta?”; “L'esorcista de li percarie”; “Brandozzi dottore brucia nei a tute le ore”; “Ssu carnevale c'e' fatt a piezz”; “Teng nu male de testa”; “Pinocchio nel ventre della balena”; “Li mattenelle de piazza arringhe balla”; “Mozzarella in carrozza”; “Nen po' cammena' pe li sapetezze”; “Ho gia' preso i voti”; “Col pandoro farlocco ci frego l'allocco”; “Le zingare fioraie”; “Me so' 'mbusse' nda' nu peggi'”; “Me s'appiccia tutte li lampadine”; “Na pisciata na ramata”; “Che figura de merda!!”; “Anno bisesto anno funesto”; “Visita Ascoli con il Fai: fabbricati ancora imballati”; “Arecala da 'ssa pianta”; “Se alla mamma s'abbassa la vista, in ogni figlio vede un artista”; “Ascule e' proprie na bomboniera”; “Io sono ascolano, no Russell Crowe”; “E ascule venne a la luce”; “Facc gioca', steme in forma”; “E' figghiama cacata”; “Buon 2024 Ascoli”; “Carnevale e' magia! La tristezza porta via”; “Ce so abbenate nu cappotte pie' de pulle”; “Ormai so tutte scienziate!”; “Sti frechi' e' na rannela!”.

Ieri, intanto, hanno debuttato le maschere di “Omnia Bona” che hanno sfidatoi la pioggia pur di onotrare il Carnevale ascolano. La giornata di ieri è poi proseguita con la classica raviolata sotto alla Loggia dei Mercanti con alcune decine di chili di prelibati ravioli incaciati e con il veglione al Circolo cittadino.