Crowfunding, pasti e derrate alimentari per il circo Madagascar bloccato a causa della pandemia da 5 mesi

ASCOLI - Ancora una volta la comunità di Monticelli di Ascoli si fa riconoscere per la grande generosità. Nel periodo di Pasqua grazie al crowfunding lanciato dalle parrocchie dei santi Simone e Giuda e di Santa Rita, insieme ad altre offerte consegnate in parrocchia è stato possibile offrire il pranzo di Pasqua (preparato dal ristorante pizzeria “il Sentiero” di Brecciarolo) alle oltre 50 persone del Circo Madagascar che da ormai cinque mesi sosta nel territorio fra Monticelli e Brecciarolo e in difficoltà a causa dello stop agli spettacoli dovuto alla pandemia. Inoltre sono state consegnati vino e spumante offerto da Velenosi vini e uova di Pasqua ai bambini e ragazzi offerti dal gruppo Gabrielli.

