Branco di cinghiali a spasso nel popoloso quartiere, ora i residenti hanno paura a uscire di casa

ASCOLI - Torna di nuovo l'allarme cinghiali ad Ascoli. Un branco di ungulati sono stati avvistati nel popoloso quartiere di Monticelli a ridosso delle abitazioni. Segnalazioni c'erano già state in passato vicino allo stadio comunale Del Duca e al centro commerciale in zona Battente così come nelle frazioni nei pressi di Colle San marco dove i cinghiali avevano provocato incidenti stradali. Il problema sta diventando sempre più cronico: i residenti ora hanno paura a uscire di casa e ad imbattersi contro il branco. Servono soluzioni radicali per risolvere il problema.

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA