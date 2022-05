Tenta la rapina in una parrucchieria ma la titolare si rifiuta di consegnargli l'incasso, l'autore ricercato per le vie del centro

SAN BENEDETTO - Tentata rapina poco fa in una parrucchieria in via Galilei e poi un negozio di borse che si trova lungo la stessa strada a San Benedetto del Tronto. Il rapinatore è prima entrato all’interno della parrucchieria dove erano presenti la titolare dell’attività e una sua collaboratrice. Le ha minacciate intimando loro di dargli dei soldi. La titolare si è rifiutata di consegnargli l'incasso e per reazione il rapinatore ha sferrato un pougnoi alla vetrina prima di fuggire per le vie del centr. Ora è ricercato dagli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto.

