Il cinema Piceno aiuta i profughi ucraini: il denaro del biglietto per vedere “Reflection” destinato alla Caritas

ASCOLI - Nuovo cineteatro Piceno in collaborazione con la Caritas e la Diocesi di Ascoli organizzano una settimana di programmazione del film ucraino “Reflection” di Valentyn Vasjanovyč per raccogliere contributi in segno di solidarietà con l’Ucraina.

Dopo aver conquistato la 78° Mostra del Cinema di Venezia 2021, il film ambientato durante la guerra del Donbass del 2014 dal 18 marzo si trova nelle sale cinematografiche d’Italia e dal 25 marzo anche nella sala del Cine teatro Piceno, con l’evento speciale: domenica, alle 18.30, con la presentazione del film, riflessioni e testimonianze.

In segno di solidarietà con il popolo ucraino e con la comunità ucraina che vive nel nostro territorio, ma anche con l’obiettivo di offrire un contributo concreto, il Piceno versare la parte degli incassi che verranno dalla programmazione di “Reflection” alla Caritas italiana. Questa la programmazione della pellicola: oggi ore 21.15, domani ore 16, il 27 marzo ore 18.30 (proiezione-evento) e il 30 marzo alle 21.15.

